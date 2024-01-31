Тренер покинет Атлетико после 15 лет работы в клубе

Тренер по физподготовке Оскар Ортега покинет мадридский «Атлетико» по окончании сезона. Об этом уругваец рассказал в интервью пресс-службе клуба, в котором он проработал 15 лет.

«Это решение, над которым я долго размышлял, советовался с семьей и обсуждал это с Диего Симеоне. Я знаю, что мы проделали огромную работу и консолидировали клуб в соревновательном аспекте, а также в профессиональном плане и плане роста. Это очень красивый этап, но сейчас хорошее время закончить его», — сказал Ортега.

Отметим, что уругвайский тренер работал в «Атлетико» с 2001 по 2002 год, с 2004-го по 2005-й и с 2011 года по сей день. Контракт специалиста истекает летом 2024 года.