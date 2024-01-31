АНДРЕ: «Отказал Наполи ради перехода в Динамо, и теперь жалею об этом»

Бразильский форвард Андре, выступавший в 2023-м на родине за «Понте Прету», вспомнил историю со своим переходом в киевское «Динамо» в 2010 году.

«У меня было на руках три предложения – от команды из Германии, «Наполи» и киевского «Динамо». Последнее было наилучшим с экономической точки зрения, ну а за «Наполи» говорило имя клуба. На тот момент для меня было главной проблемой, что я даже не знал, где находится Неаполь, и ничего не слышал о городе.

Менеджер неаполитанцев, с которым я общался, рассказал, что здесь есть пляж. Я сказал ему, что этим меня не удивить, поскольку это тоже есть в Кабо Фрио. Они предложили мне приехать в Неаполь, что мне бы очень понравилось, поскольку город невероятный. Но я ответил отказом. Что бы я делал в Неаполе? Я сказал, что еду в Украину, в первую очередь потому, что предложение «Наполи» было не таким выгодным в финансовом плане. В итоге вместо меня в Неаполь приехал Кавани…

Через какое-то время я был в Неаполе со своей женой и сказал ей: «Если я скажу тебе что-нибудь, ты не поверишь. Я не хотел приезжать сюда из-за того, что не знал, где находится Неаполь, а теперь я хочу здесь жить…», — поделился Андре в интервью Napoli Network.

Добавим, что переход бразильца стал одним из самых провальных трансферов в истории «Динамо». За «бело-синих» Андре провел всего 9 матчей, голов не забивал.