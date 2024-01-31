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  4. АНДРЕ: «Отказал Наполи ради перехода в Динамо, и теперь жалею об этом»
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 10:50 | Обновлено 31 января 2024, 11:49
13533
9

АНДРЕ: «Отказал Наполи ради перехода в Динамо, и теперь жалею об этом»

Бразилец стал одним из самых провальных трансферов в истории «бело-синих»

31 января 2024, 10:50 | Обновлено 31 января 2024, 11:49
13533
9
АНДРЕ: «Отказал Наполи ради перехода в Динамо, и теперь жалею об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Фелипе

Бразильский форвард Андре, выступавший в 2023-м на родине за «Понте Прету», вспомнил историю со своим переходом в киевское «Динамо» в 2010 году.

«У меня было на руках три предложения – от команды из Германии, «Наполи» и киевского «Динамо». Последнее было наилучшим с экономической точки зрения, ну а за «Наполи» говорило имя клуба. На тот момент для меня было главной проблемой, что я даже не знал, где находится Неаполь, и ничего не слышал о городе.

Менеджер неаполитанцев, с которым я общался, рассказал, что здесь есть пляж. Я сказал ему, что этим меня не удивить, поскольку это тоже есть в Кабо Фрио. Они предложили мне приехать в Неаполь, что мне бы очень понравилось, поскольку город невероятный. Но я ответил отказом. Что бы я делал в Неаполе? Я сказал, что еду в Украину, в первую очередь потому, что предложение «Наполи» было не таким выгодным в финансовом плане. В итоге вместо меня в Неаполь приехал Кавани…

Через какое-то время я был в Неаполе со своей женой и сказал ей: «Если я скажу тебе что-нибудь, ты не поверишь. Я не хотел приезжать сюда из-за того, что не знал, где находится Неаполь, а теперь я хочу здесь жить…», — поделился Андре в интервью Napoli Network.

Добавим, что переход бразильца стал одним из самых провальных трансферов в истории «Динамо». За «бело-синих» Андре провел всего 9 матчей, голов не забивал.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 9
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zzg77
Динамо також шкодує!
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+6
Mishka_Tayson
Олександр Усик, коли виходив кілька разів на поле за "Полісся", виглядав набагато впевненіше за цього "профі"))
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+5
bzzzzzz
такое тупое, слов нет...
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+5
Boodya
А за торпеду не шкодує?
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+5
c_a_p2
Судячи зі статистики ніде не заграв
І ніде надовго не затримався
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+4
Віктор Коробка
   Таке враження, що для декого інтернет потрібен тільки щоб в соцмережах висіти. Гуглиш "Наполі" і дізнаєшся, що в цьому клубі грав Марадона, що це доволі велике та гарне місто, потужний чемпіонат та розвинена країна. 
  А скоріш за все - на бабло повівся, а тепер ліпить якісь безглузді відмазки.
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+3
umnuy2
его распиарили в то время потому что он играл в паре с Неймаром и тот ему вылаживал на блюдечке-Андре клипал голешники в этих убогих чемпах Бразилии,штатов Бразилии и т.д. В итоге уровень его очень слабый оказался для нормального футбола-помню что тренер ДК кажись Демьян был в акуе увидив что он принимает мяч подошвой как в миньке.Короче пляжный футболист -и тут он тоже про пляж пол интервью чешит.
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+3
grifon.
І де в його вью, пряма цитата, що в заголовку?
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+1
Максим Колісник
Хоч бабла заробив)
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0
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