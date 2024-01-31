«Мудрик – главная опасность». Михаил может выйти в старте на Ливерпуль
Сможет ли украинец воспользоваться своей скоростью?
Сегодня в 22:15 начнется матч чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси», а популярное издание Football London спрогнозировало, что Михаил Мудрик выйдет в основе Синих и может стать одним из главных игроков атаки.
«Мудрик в последнее время показывал не лучшую игру, но на бумаге этот соперник должен ему подходить. «Ливерпуль» играет с очень высокой линией обороны, которую часто ловят в открытых зонах на флангах».
«Невероятная скорость Мудрика в таких обстоятельствах сделает его самым опасным оружием «Челси» в этой битве», — отметили журналисты.
Михаил в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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Да Челси будет в роли вчерашнего Фореста и Мудрику там нечего будет ловить. А в защите он никакой.
1 - голубые играли в быстрый, фланговый футбол (а не дыр-дыр в центре поля)
2 - на него хотя бы пасовали