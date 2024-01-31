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  4. «Мудрик – главная опасность». Михаил может выйти в старте на Ливерпуль
Англия
31 января 2024, 10:29 |
1211
12

«Мудрик – главная опасность». Михаил может выйти в старте на Ливерпуль

Сможет ли украинец воспользоваться своей скоростью?

31 января 2024, 10:29 |
1211
12
«Мудрик – главная опасность». Михаил может выйти в старте на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 22:15 начнется матч чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси», а популярное издание Football London спрогнозировало, что Михаил Мудрик выйдет в основе Синих и может стать одним из главных игроков атаки.

«Мудрик в последнее время показывал не лучшую игру, но на бумаге этот соперник должен ему подходить. «Ливерпуль» играет с очень высокой линией обороны, которую часто ловят в открытых зонах на флангах».

«Невероятная скорость Мудрика в таких обстоятельствах сделает его самым опасным оружием «Челси» в этой битве», — отметили журналисты.

Михаил в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Ливерпуль Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига Ливерпуль - Челси
Источник Football London
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Комментарии 12
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zzg77
В стані Ліверпуля метушня і паніка - Мудрик це для них найстрашніший ЖАХ!!
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+4
Boodya
Я не зрозумів, це що, тролінг з боку спорт.юа?😂😂
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+4
Лига Конференций Без Динамо
Мудрик - главная опасность для Челси, если выйдет. Придется играть 10 на 11
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+4
Swed
Неужели Ливер будет играть вторым номером.) 
  Да Челси будет в роли вчерашнего Фореста и Мудрику там нечего будет  ловить.    А в защите он никакой.
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+3
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Лига Конференций Без Динамо
Эй, Дима, Ак, отсосити и другие, вы где??? Как мне тут самому отдуваться???? Вам что еще за вчерашний день на карту не скинули??
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+3
NoMad
ШОК!!!! Лiверпуль попросив можливiсть виставити 14 гравцiв, бо iнакше проти Мудрика немає шансiв!!! 
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+3
vbrjkf
Окрім того, що треба добігти до воріт, ще треба забити. А ось тут ... проблема  
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+3
Андрій Шевченко
Ахаха ))) Вони вже просто насміхвються з інстатьолкі ))))
Ответить
+2
Boodya
Я думаю він почне матч на лаві запасних і судячи зі всього, там і закінчить
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0
Mr Voevudskiy
Да он против любого клуба мог бы игра норм, если бы..
1 - голубые играли в быстрый, фланговый футбол (а не дыр-дыр в центре поля)
2 - на него хотя бы пасовали
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-1
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