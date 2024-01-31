«Мудрик – главная опасность». Михаил может выйти в старте на Ливерпуль

Сегодня в 22:15 начнется матч чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси», а популярное издание Football London спрогнозировало, что Михаил Мудрик выйдет в основе Синих и может стать одним из главных игроков атаки.

«Мудрик в последнее время показывал не лучшую игру, но на бумаге этот соперник должен ему подходить. «Ливерпуль» играет с очень высокой линией обороны, которую часто ловят в открытых зонах на флангах».

«Невероятная скорость Мудрика в таких обстоятельствах сделает его самым опасным оружием «Челси» в этой битве», — отметили журналисты.

Михаил в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.