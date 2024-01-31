Хаби Алонсо просит на билет до Ливерпуля. Полиция предупредила о мошенниках

Полиция Таиланда попросила болельщиков не переводить деньги онлайн-мошенникам, выдающим себя за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, сообщает Mirror.

Местные правоохранительные органы предупредили, что якобы подтвержденный аккаунт испанского тренера в одной известной социальный сети просит у болельщиков 8,5 долларов, чтобы оплатить билеты на самолет до Ливерпуля.

После того, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет клуб по окончании сезона, Алонсо является одним из вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить «красных». Мошенники в Таиланде таким образом пытаются обмануть болельщиков, которые хотят видеть Алонсо преемником Клоппа.

«Я — Хаби Алонсо, я буду тренировать «Ливерпуль» в следующем сезоне, но мне не хватает денег на перелет в Ливерпуль», — говорится в сообщении в соцсети, написанном на тайском языке.

«Фанаты «Ливерпуля», успокойтесь. Хаби еще не тренер, но мошенник уже появился», — предупредила болельщиков английского клуба тайская полиция.