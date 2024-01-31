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Кубок Дэвиса
31 января 2024, 09:48 |
506
0

Капитан сборной Украины: «Мы не фавориты, но дадим американцам бой»

Орест Терещук надеется на конкурентный матч

31 января 2024, 09:48 |
506
0
Капитан сборной Украины: «Мы не фавориты, но дадим американцам бой»
ФТУ

1-2 февраля мужская сборная Украины по теннису проведет матч квалификации Кубка Дэвиса против команды США, которая является фаворитом.

Капитан украинской команды Орест Терещук надеется на конкурентное противостояние.

«Все готовятся, у некоторых есть проблемы с микротравмами. Надеюсь, что 1 февраля все будут готовы на 100%. Мы дадим бой американцам. Я знаю точно, что мои игроки будут очень мотивированы, они горят желанием поучаствовать в этих матчах. Теннисисты сборной США – это игроки, на которых мы смотрим по телевизору. Мягко говоря, мы не фавориты. Но в поединках против Колумбии мы тоже не считались фаворитами, но смогли победить. Мы не загадываем далеко, будем стараться выиграть каждый розыгрыш. Посмотрим, что из этого выйдет».

«Дополнительно настраивать игроков точно не нужно. Во-первых, это Кубок Дэвиса, это игра за Украину. Во-вторых, уровень соперников высок. В-третьих, мы знаем, что все билеты проданы», – сказал Терещук.

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ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная США по теннису Украина - США Кубок Дэвиса-2024
Источник Суспильне Спорт
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