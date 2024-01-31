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Нидерланды
31 января 2024, 08:12 | Обновлено 31 января 2024, 08:13
243
2

«Лучше не вести дела с россией, но...». Твенте оправдывает трансфер

Клуб продал игрока в спартак

31 января 2024, 08:12 | Обновлено 31 января 2024, 08:13
243
2
«Лучше не вести дела с россией, но...». Твенте оправдывает трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский клуб «Твенте» оформил рекордный трансфер в своей истории, продав форварда Манфреда Угальде в спартак москва за 15 миллионов евро.

В клубе согласны, что не стоит вести дела с россией, однако переход все равно провели.

«Вести дела с россией, конечно, не стоило бы, но игрок сам очень хотел уехать. Приходится искать вариант. Спартак не находится ни в каких санкционных списках».

«Никаких ограничений бизнеса в этом плане нет», — сказал директор «Твенте» Арнольд Брюггинк.

Ранее ряд клубов Нидерландов отказывались от сделок с российскими клубами.

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Источник ФК Твенте
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Xvalenok03
К сожалению деньги не пахнут.
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Вася Пупкин
Нажаль, такі грьобані реалії
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