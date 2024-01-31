«Лучше не вести дела с россией, но...». Твенте оправдывает трансфер
Клуб продал игрока в спартак
Нидерландский клуб «Твенте» оформил рекордный трансфер в своей истории, продав форварда Манфреда Угальде в спартак москва за 15 миллионов евро.
В клубе согласны, что не стоит вести дела с россией, однако переход все равно провели.
«Вести дела с россией, конечно, не стоило бы, но игрок сам очень хотел уехать. Приходится искать вариант. Спартак не находится ни в каких санкционных списках».
«Никаких ограничений бизнеса в этом плане нет», — сказал директор «Твенте» Арнольд Брюггинк.
Ранее ряд клубов Нидерландов отказывались от сделок с российскими клубами.
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