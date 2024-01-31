Аль-Иттихад принял окончательное решение по Бензема

За день до закрытия трансферного окна в Европе «Аль-Иттихад» дал понять форварду Кариму Бензема, что он сейчас Саудовскую Аравию не покинет.

Француз хотел вернуться в европейский чемпионат, однако не на правах аренды, а в рамках полноценного трансфера, на что клуб пойти не готов.

Сообщается, что в Саудовской Аравии после странного ухода Джордана Хендерсона больше не собираются отпускать известных игроков свободными агентами.

Бензема после минувшего сезона подписал с «Аль-Иттихадом» контракт на три года. Игрок забил 12 голов, однако получает регулярную критику за «ленивую игру». Кроме того, у форварда конфликт с тренером и клубом, но на руководство это не повлияет.

Кариму сообщили, что нынешний сезон он точно доиграет в Саудовской Аравии.