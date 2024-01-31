Украина. Премьер лига31 января 2024, 02:23 | Обновлено 31 января 2024, 03:06
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Оболонь отменила спарринг с польским Видзевом
Киевская команда вместо этого сыграла со словацким клубом Земплин
31 января 2024, 02:23 | Обновлено 31 января 2024, 03:06
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Киевская Оболонь сообщила, что отменен спарринг с польским Видзевом.
Этот контрольный поединок, который был запланирован на 31 января, не состоится.
Взамен Оболонь провела товарищеский матч с командой Земплин (Словакия).
Поединок со словаками завершился разгромной победой пивоваров (4:1).
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