Оболонь отменила спарринг с польским Видзевом

Киевская Оболонь сообщила, что отменен спарринг с польским Видзевом.

Этот контрольный поединок, который был запланирован на 31 января, не состоится.

Взамен Оболонь провела товарищеский матч с командой Земплин (Словакия).

Поединок со словаками завершился разгромной победой пивоваров (4:1).