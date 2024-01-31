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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 02:23 | Обновлено 31 января 2024, 03:06
44
0

Оболонь отменила спарринг с польским Видзевом

Киевская команда вместо этого сыграла со словацким клубом Земплин

31 января 2024, 02:23 | Обновлено 31 января 2024, 03:06
44
0
Оболонь отменила спарринг с польским Видзевом
ФК Оболонь

Киевская Оболонь сообщила, что отменен спарринг с польским Видзевом.

Этот контрольный поединок, который был запланирован на 31 января, не состоится.

Взамен Оболонь провела товарищеский матч с командой Земплин (Словакия).

Поединок со словаками завершился разгромной победой пивоваров (4:1).

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Земплин товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Видзев отмена матчей
Источник ФК Оболонь
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