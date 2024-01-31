ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

В среду, 31 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Манчестер Сити – Бернли

1.10 – 13.70 – 32.00

21:30 Тоттенхэм – Брентфорд

1.74 – 4.45

22:15 Ливерпуль – Челси

1.59 – 4.84 – 5.57

ТЕННИС

14:30 Даяна Ястремская – Эрика Андреева

1.74 – 2.10