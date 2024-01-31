Другие новости31 января 2024, 01:30 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Важные события во всех видах спорта
31 января 2024, 01:30 |
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В среду, 31 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Манчестер Сити – Бернли
21:30 Тоттенхэм – Брентфорд
22:15 Ливерпуль – Челси
ТЕННИС
14:30 Даяна Ястремская – Эрика Андреева
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