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31 января 2024, 01:30 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта

31 января 2024, 01:30 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Манчестер Сити – Бернли

Favbet 1.10 – 13.70 – 32.00

21:30 Тоттенхэм – Брентфорд

Favbet 1.74 – 4.45

22:15 Ливерпуль – Челси

Favbet 1.59 – 4.84 – 5.57

ТЕННИС

14:30 Даяна Ястремская – Эрика Андреева

Favbet 1.74 – 2.10

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Источник Sport.ua
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