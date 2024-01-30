САБО – о Гармаше: «Мне кажется, ему надо уже заканчивать»
Бывший тренер сборной Украины оценил переход Дениса в «Металлист 1925»
Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил переход Дениса Гармаша в харьковский «Металлист 1925»:
«Сложно сказать, ведь Гармашу уже 33 года. Мне кажется, ему надо уже заканчивать, раз его карьера складывается таким образом. Он неплохой футболист и если наберет физические кондиции и будет отрабатывать, то, возможно, у него получится еще поиграть. Но ему нужны хорошие партнеры для поддержки, а «Металлист 1925» - это молодой клуб, который только развивается.
Я хорошо помню Гармаша в молодости, когда возглавлял «Динамо». Денис отрабатывал от штрафной до штрафной, был хорош в отборах. Это его главное преимущество. Но я не уверен, что он это сможет делать в харьковском клубе. Гармаша надо привести в хорошее состояние. Будем смотреть».
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