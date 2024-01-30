Тренер Вереса: «Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул»
Олег Шандрук поделился эмоциями от встречи с главным тренером сборной Украины
Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями от встречи с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым:
«Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул. И для тренерского штаба, и для команды. Когда в раздевалку заходит тренер национальной сборной – это радует, подбадривает и вдохновляет».
Это уже не первое появление Сергея Станиславовича в тренировочных лагерях клубов Украинской Премьер-лиги в Турции. Ранее он посетил тренировки «Днепра-1» и киевского «Динамо».
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