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  4. Тренер Вереса: «Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 22:07 |
227
0

Тренер Вереса: «Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул»

Олег Шандрук поделился эмоциями от встречи с главным тренером сборной Украины

30 января 2024, 22:07 |
227
0
Тренер Вереса: «Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями от встречи с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым:

«Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул. И для тренерского штаба, и для команды. Когда в раздевалку заходит тренер национальной сборной – это радует, подбадривает и вдохновляет».

Это уже не первое появление Сергея Станиславовича в тренировочных лагерях клубов Украинской Премьер-лиги в Турции. Ранее он посетил тренировки «Днепра-1» и киевского «Динамо».

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Источник ФК Верес
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