Тренер Вереса: «Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями от встречи с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым:

«Приезд Сергея Реброва на игру – это хороший стимул. И для тренерского штаба, и для команды. Когда в раздевалку заходит тренер национальной сборной – это радует, подбадривает и вдохновляет».

Это уже не первое появление Сергея Станиславовича в тренировочных лагерях клубов Украинской Премьер-лиги в Турции. Ранее он посетил тренировки «Днепра-1» и киевского «Динамо».