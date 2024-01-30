Стало известно, кто вошел в рабочую группу Ассамблеи регионов по футболу

В начале марта на расширенном заседании Исполкома УАФ будет утверждение положения о функционировании нового рабочего органа – Ассамблеи регионов.

Как стало известно Sport.ua, на встрече глав областных ассоциаций с руководством УАФ была сформирована рабочая группа, которая непосредственно будет заниматься работой над этим документом.

В нее вошли: Игорь Гатаулин – председатель Винницкой областной ассоциации, Иван Дуран – председатель ассоциации футбола Закарпатья, Тарас Клим – председатель Ивано-Франковской ассоциации, Виктор Бессмертный – председатель ассоциации Кировоградской области, Андрей Прохорович – председатель Сумской ассоциации, Виктор Андрухив – председатель Днепровской ассоциации, Виктор Коваленко – первый заместитель председателя Харьковской ассоциации, Евгений Евсеев – исполнительный директор Киевского объединения ассоциаций.

В течение месяца члены рабочей группы будут изучать предложения по функционированию Ассамблеи регионов прежде чем будет сформировано положение об этом органе, которое утвердят на Исполкоме УАФ. Кстати, там будет избрано и руководство Ассамблеи регионов, создание которой по мнению организаторов должно способствовать развитию футбола в областях.