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Англия
30 января 2024, 21:10 | Обновлено 30 января 2024, 21:32
157
0

Миколенко стабилен. Стали известны составы на матч Фулхэм – Эвертон

Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:45

30 января 2024, 21:10 | Обновлено 30 января 2024, 21:32
157
0
Миколенко стабилен. Стали известны составы на матч Фулхэм – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января, «Фулхэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Тосин, Диоп, Робинсон, Пальинья, Керни, Декордова-Рид, Андреас, Вильян, Хименес.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Годфри, Янг, МакНил, Данжума, Гарнер, Гаррисон, Кальверт-Льюин.

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Источник Sport.ua
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