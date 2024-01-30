Миколенко стабилен. Стали известны составы на матч Фулхэм – Эвертон
Матч 22-го тура АПЛ начнется в 21:45
Сегодня, 30 января, «Фулхэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать второго тура Английской Премьер-лиги примет «Эвертон». Начало матча – в 21:45 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Фулхэм»: Лено, Кастань, Тосин, Диоп, Робинсон, Пальинья, Керни, Декордова-Рид, Андреас, Вильян, Хименес.
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брантвейт, Тарковски, Годфри, Янг, МакНил, Данжума, Гарнер, Гаррисон, Кальверт-Льюин.
The XI! 🚨#FULEVE pic.twitter.com/5CZtdGljSY— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 30, 2024
Tonight's Toffees! 🔵 #FULEVE pic.twitter.com/a3JlBATmAX— Everton (@Everton) January 30, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 30 января в 21:45 по Киеву
Елизавета и Георгий провели выходные в городе Дубай