ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам
Бразильский футболист не подбирал слова
Несколько дней назад звездный бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил День рождения легендарного Ромарио.
Болельщиков в социальных сетях удивила физическая форма бразильца, который, судя по видео с вечеринки, совсем перестал следить за весом.
Однако уже потом 31-летний футболист записал видео-ответ хейтерам, в котором показал торс и сказал: «Лишний вес? Прекрасно. Но толстый ли я? Я так не думаю! Сосите, ненавистники! Смиритесь с этим или сойдите с ума!».
ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам
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