Несколько дней назад звездный бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил День рождения легендарного Ромарио.

Болельщиков в социальных сетях удивила физическая форма бразильца, который, судя по видео с вечеринки, совсем перестал следить за весом.

Однако уже потом 31-летний футболист записал видео-ответ хейтерам, в котором показал торс и сказал: «Лишний вес? Прекрасно. Но толстый ли я? Я так не думаю! Сосите, ненавистники! Смиритесь с этим или сойдите с ума!».

ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам