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  4. ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам
Саудовская Аравия
30 января 2024, 20:51 |
898
2

ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам

Бразильский футболист не подбирал слова

30 января 2024, 20:51 |
898
2
ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам
Instagram. Неймар

Несколько дней назад звездный бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил День рождения легендарного Ромарио.

Болельщиков в социальных сетях удивила физическая форма бразильца, который, судя по видео с вечеринки, совсем перестал следить за весом.

Однако уже потом 31-летний футболист записал видео-ответ хейтерам, в котором показал торс и сказал: «Лишний вес? Прекрасно. Но толстый ли я? Я так не думаю! Сосите, ненавистники! Смиритесь с этим или сойдите с ума!».

ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам

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Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео
Источник Instagram
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Yura Юрий
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Олександр Приходько
Сарделька "північноамериканська"
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