Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между словацким «ВиОном» и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 0:0.

Как позже сообщила пресс-служба ровенского клуба, во время спарринга за игрой с трибун наблюдал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

Это уже не первое появление Сергея Станиславовича в тренировочных лагерях клубов Украинской Премьер-лиги в Турции. Ранее он посетил тренировки «Днепра-1» и киевского «Динамо».

ФОТО. Ребров посетил контрольный матч Вереса