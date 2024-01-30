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  4. ФОТО. Ребров посетил контрольный матч Вереса
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 19:45 |
417
0

ФОТО. Ребров посетил контрольный матч Вереса

Главный тренер сборной Украины продолжает турне по Турции

30 января 2024, 19:45 |
417
0
ФОТО. Ребров посетил контрольный матч Вереса
НК Верес

Сегодня, 30 января 2024 года, состоялся товарищеский матч между словацким «ВиОном» и украинским «Вересом». Игра закончилась со счетом 0:0.

Как позже сообщила пресс-служба ровенского клуба, во время спарринга за игрой с трибун наблюдал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

Это уже не первое появление Сергея Станиславовича в тренировочных лагерях клубов Украинской Премьер-лиги в Турции. Ранее он посетил тренировки «Днепра-1» и киевского «Динамо».

ФОТО. Ребров посетил контрольный матч Вереса

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Источник ФК Верес
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