Юрий ВЕРНИДУБ – о путине: «С легкостью застрелил бы эту гниду»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что с легкостью застрелил бы президента рф владимира путина.

– Застрелите ли Вы путина, оказавшись перед ним с заряженным пистолетом?

– Я бы ни на секунду не задумался. Я застрелил бы эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет. На россии таких отморозков, как путин, хватает, там вся нация отмороженная. Эти люди живут в своем вакууме и им все по барабану. Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ, слава Украине!

Ранее Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Артему Довбику.