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  4. Юрий ВЕРНИДУБ – о путине: «С легкостью застрелил бы эту гниду»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 19:01 |
668
4

Юрий ВЕРНИДУБ – о путине: «С легкостью застрелил бы эту гниду»

Главный тренер «Кривбасса» не стал бы терять возможность

30 января 2024, 19:01 |
668
4
Юрий ВЕРНИДУБ – о путине: «С легкостью застрелил бы эту гниду»
Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что с легкостью застрелил бы президента рф владимира путина.

– Застрелите ли Вы путина, оказавшись перед ним с заряженным пистолетом?

– Я бы ни на секунду не задумался. Я застрелил бы эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет. На россии таких отморозков, как путин, хватает, там вся нация отмороженная. Эти люди живут в своем вакууме и им все по барабану. Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ, слава Украине!

Ранее Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Артему Довбику.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог владимир путин (х..ло) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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Volodymyr Shevchenko
Мужик! Но лучше топором
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Lulinnha
Я бы спустил Х*йло в змеиное логово. Чтобы мучительно сожрали его ! 
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