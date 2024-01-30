В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.