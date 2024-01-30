Англия30 января 2024, 18:57 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Поединок состоится 31 января в 22:15 по Киеву
30 января 2024, 18:57 |
341
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В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси».
Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
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