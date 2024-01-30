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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Англия
30 января 2024, 18:57 |
341
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси

Поединок состоится 31 января в 22:15 по Киеву

30 января 2024, 18:57 |
341
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 31 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

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Источник Sport.ua
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