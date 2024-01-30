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  4. Источник: два игрока Полесья на правах аренды присоединятся к Вересу
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 18:30 |
305
0

Источник: два игрока Полесья на правах аренды присоединятся к Вересу

Дмитрий Шастал и Денис Янаков продолжат карьеру в Ровно

30 января 2024, 18:30 |
305
0
Источник: два игрока Полесья на правах аренды присоединятся к Вересу
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Атакующие полузащитники житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал и Денис Янаков присоединятся к ровенскому «Вересу», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, оба перехода состоятся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24.

В этой кампании Дмитрий Шастал провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

На счету Дениса Янакова 5 поединков и 1 гол в УПЛ 2023/24. По мнению Transfermarkt, его стоимость также составляет 300 тысяч евро.

Ранее «Верес» подписал черногорского нападающего Марко Мрвалевича.

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Дмитрий Шастал Денис Янаков Полесье Житомир Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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