Источник: два игрока Полесья на правах аренды присоединятся к Вересу
Дмитрий Шастал и Денис Янаков продолжат карьеру в Ровно
Атакующие полузащитники житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал и Денис Янаков присоединятся к ровенскому «Вересу», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, оба перехода состоятся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24.
В этой кампании Дмитрий Шастал провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
На счету Дениса Янакова 5 поединков и 1 гол в УПЛ 2023/24. По мнению Transfermarkt, его стоимость также составляет 300 тысяч евро.
Ранее «Верес» подписал черногорского нападающего Марко Мрвалевича.
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