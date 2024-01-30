Источник: два игрока Полесья на правах аренды присоединятся к Вересу

Атакующие полузащитники житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал и Денис Янаков присоединятся к ровенскому «Вересу», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, оба перехода состоятся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24.

В этой кампании Дмитрий Шастал провел 9 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

На счету Дениса Янакова 5 поединков и 1 гол в УПЛ 2023/24. По мнению Transfermarkt, его стоимость также составляет 300 тысяч евро.

Ранее «Верес» подписал черногорского нападающего Марко Мрвалевича.