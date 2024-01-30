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  4. Гвардиола удивил: «В Испании тренеру в 1000 раз сложнее, чем в Англии»
Англия
30 января 2024, 18:45 |
1055
2

Гвардиола удивил: «В Испании тренеру в 1000 раз сложнее, чем в Англии»

Тренер поддержал Хави

30 января 2024, 18:45 |
1055
2
Гвардиола удивил: «В Испании тренеру в 1000 раз сложнее, чем в Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола считает, что в Испании наставнику работать намного сложнее, чем в Англии. Об этом специалист заявил на фоне ухода Хави из «Барселоны».

Хави отметил, что одной из причин ухода в конце сезона является давление.

«Я полностью понимаю, почему Хави решил уйти. Мы не можем сравнивать давление в Испании и Англии. Мой опыт говорит, что там (в Испании – прим) в 1000 раз сложнее. По шесть пресс-конференций в неделю, очень много матчей. Давление, которое наставник чувствует в «Барселоне», нельзя сравнить с давлением в любой другой стране».

«Это давление и болельщиков, и клуба, и прессы – все вместе», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Хави Английская Премьер-лига Ла Лига Барселона
Источник Sky Sports
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vitaly
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Lulinnha
Гвардіола:"Барса - це попса футболу. Тому стільки глорів розвелося за останні 15 років. Це все завдяки мені та генію Мессі. Це все так і так є." 
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