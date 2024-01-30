Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое мнение о Мудрике? Я промолчу»
Главный тренер «Кривбасса» считает, что у вингера «Челси» еще все впереди
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнением относительно украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.
– Самый дорогой трансфер в истории Украины – Михаил Мудрик – до сих пор не оправдывает ожиданий в «Челси». Его часто критикуют английские эксперты, пресса и болельщики. Какое Ваше мнение о нем, это раскрученный игрок или действительно талант?
– Я промолчу, потому что Мудрику и так нелегко. Если он умный футболист и сильный человек, то сделает выводы и покажет хейтерам, что является классным футболистом. Если Мудрика купил «Челси» за 70+30 млн, то, видимо, он чего-то стоит и чего-то достиг. Желаю ему выдержать этот прессинг и двигаться дальше. Он еще совсем молодой и у него все впереди.
Ранее Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Артему Довбику.
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