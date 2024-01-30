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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое мнение о Мудрике? Я промолчу»
Англия
30 января 2024, 17:50 |
1522
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое мнение о Мудрике? Я промолчу»

Главный тренер «Кривбасса» считает, что у вингера «Челси» еще все впереди

30 января 2024, 17:50 |
1522
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Мое мнение о Мудрике? Я промолчу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнением относительно украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

– Самый дорогой трансфер в истории Украины – Михаил Мудрик – до сих пор не оправдывает ожиданий в «Челси». Его часто критикуют английские эксперты, пресса и болельщики. Какое Ваше мнение о нем, это раскрученный игрок или действительно талант?

– Я промолчу, потому что Мудрику и так нелегко. Если он умный футболист и сильный человек, то сделает выводы и покажет хейтерам, что является классным футболистом. Если Мудрика купил «Челси» за 70+30 млн, то, видимо, он чего-то стоит и чего-то достиг. Желаю ему выдержать этот прессинг и двигаться дальше. Он еще совсем молодой и у него все впереди.

Ранее Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Артему Довбику.

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Юрий Вернидуб Михаил Мудрик Челси Кривбасс Кривой Рог Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Украинский футбол
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Harun Bakircioğlu
Хейтеры это те, кто критикуют когда идут дела хорошо.
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