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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 17:33 |
1569
0

Состоялось первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Что сказал Шевченко?

На встрече выслушали мнения представителей регионов и внесли предложения по функционированию органа

30 января 2024, 17:33 |
1569
0
Состоялось первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Что сказал Шевченко?
УАФ

Сегодня, 30 января 2024 года, состоялось первое заседание новосозданной Ассамблеи регионов УАФ, о необходимости существования которой заявлял лично президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Sport.ua сообщил о дате проведения встречи еще несколько дней назад.

В заседании рабочей группы приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко и представители региональных ассоциаций.

«Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах», – отметил Андрей Шевченко.

Во время обсуждения участники встречи внесли свои предложения по функционированию ассамблеи, выслушали мнения представителей регионов по модели управления и выбрали рабочую группу для создания положения об этом новом рабочем органе УАФ.

Положение будет разослано всем участникам для утверждения, после чего его рассмотрит Исполком УАФ. Затем пройдет первое заседание нового органа уже согласно утвержденному положению, на котором будет избрано руководство и начнется непосредственная деятельность Ассамблеи регионов.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Александр Шевченко Игорь Грищенко
Источник Украинская ассоциация футбола
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