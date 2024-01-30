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  4. Новый трансферный рекорд. ФИФА зафиксировала невероятные цифры
Англия
30 января 2024, 18:12 |
1581
2

Новый трансферный рекорд. ФИФА зафиксировала невероятные цифры

Клубы потратили на игроков 7,6 миллиарда фунтов

30 января 2024, 18:12 |
1581
2
Новый трансферный рекорд. ФИФА зафиксировала невероятные цифры
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет ФИФА показал, что в 2023 году футбольные клубы потратили на приобретение новых игроков рекордные 7,6 миллиарда фунтов (9,6 миллиарда долларов).

Это не только рекордный показатель, но и большое увеличение в сравнении с цифрами 2022 года, когда на подписание футболистов клубы в мире потратили 5,1 миллиарда фунтов.

Рекордсменом в 2023 году стала Англия – клубы АПЛ и других дивизионов потратили на трансферы 2,9 миллиарда долларов.

На контрасте представлены данные женского футбола, где на переходы игроков за год потратили 4,8 миллиона фунтов.

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ФИФА трансферы
Источник Sky Sports
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