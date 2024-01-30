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  4. Апелляция по делу Эвертона. Когда команда Миколенко узнает вердикт
Англия
30 января 2024, 16:31 |
572
0

Апелляция по делу Эвертона. Когда команда Миколенко узнает вердикт

Команда получила минус 10 очков штрафа

30 января 2024, 16:31 |
572
0
Апелляция по делу Эвертона. Когда команда Миколенко узнает вердикт
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду начнется апелляционное заседание по делу «Эвертона», который получил от АПЛ штраф в минус 10 очков.

Рассмотрение дела будет длиться минимум три дня, однако вердикт ожидается только в середине февраля. Наказание ливерпульского клуба стало самым крупным в истории АПЛ.

При этом «Эвертон» в ближайшее время может получить еще один очковый штраф, а лига рассматривает финансовые нарушения «Челси», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Команда Виталия Миколенко после штрафа никак не может оторваться от зоны вылета – «Эвертон» находится на 17-й позиции в одном пункте над опасной зоной.

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Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко финансовый фейр-плей
Источник BBC
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