Апелляция по делу Эвертона. Когда команда Миколенко узнает вердикт

В среду начнется апелляционное заседание по делу «Эвертона», который получил от АПЛ штраф в минус 10 очков.

Рассмотрение дела будет длиться минимум три дня, однако вердикт ожидается только в середине февраля. Наказание ливерпульского клуба стало самым крупным в истории АПЛ.

При этом «Эвертон» в ближайшее время может получить еще один очковый штраф, а лига рассматривает финансовые нарушения «Челси», «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Команда Виталия Миколенко после штрафа никак не может оторваться от зоны вылета – «Эвертон» находится на 17-й позиции в одном пункте над опасной зоной.