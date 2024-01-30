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  4. Шацких прокомментировал слухи об отношениях своей дочери с лидером Динамо
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 16:36 |
1607
0

Шацких прокомментировал слухи об отношениях своей дочери с лидером Динамо

Легендарный нападающий считает, что всему свое время

30 января 2024, 16:36 |
1607
0
Шацких прокомментировал слухи об отношениях своей дочери с лидером Динамо
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал слухи об отношениях своей дочери Кристины Шацких с полузащитником Николаем Шапаренко.

– Не боялись отпускать дочь в Киев в такое время?

– Я вообще был против этого. Но младшая дочь уже взрослая – ей 21 год. У нее парень в Киеве. Она категорически не хочет уезжать и оставлять его. Он – футболист. Она сказала: «Нет, я его не оставлю и никуда не поеду». А заставить ее я не могу. Конечно, мы волнуемся и созваниваемся много раз в день. Мы в курсе всего – когда тревоги и прилеты. Все это мы отслеживаем. Она взрослая девочка, это ее решение. К сожалению, повлиять на нее мы с женой не можем. Поэтому сейчас она находится в Киеве.

– Это красивая история. Парню очень повезло с такой преданной девушкой.

– Это точно. Я думаю, что он сам это понимает.

– Если не секрет, то кто этот счастливчик?

– Думаю, всему свое время. Скоро вы узнаете.

– Вашу дочь Кристину замечали на матчах «Динамо» вместе с Николаем Шапаренко.

– Вот видите, от вас ничего не скроешь.

Ранее Максим Шацких заявил, что хотел бы вернуться в Киев.

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Максим Шацких Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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