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  4. Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
Испания
30 января 2024, 16:24 |
2199
2

Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику

Главный тренер «Кривбасса» считает, что в «Ман Сити» Артему будет сложно выиграть конкуренцию

30 января 2024, 16:24 |
2199
2
Юрий Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил выступления украинских легионеров в «Жироне» и назвал клуб, в который не стоит переходить Артему Довбику.

– Вы ожидали, что Цыганков и Довбик практически без раскачки будут так феерить в Ла Лиге?

– Для меня Довбик – это суперфутболист и человек. Тот уровень футбола, который он показывает в Ла Лиге, дорогого стоит. Я искренне ему желаю здоровья, вдохновения и чтобы в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром и игроком чемпионата Испании. То же самое я могу сказать и о Цыганкове. Жаль, что Виктора часто мучают травмы, как и в «Динамо». Хочется, чтобы Бог дал ему здоровья и травмы его обходили стороной. Довбик и Цыганков показывают очень высокий уровень, и я рад за этих ребят, что они прославляют нашу неньку Украину.

– Довбик и Цыганков уже готовы к топ-клубам?

– 100%. Они уже прошли Ла Лигу, а это непростой уровень. Мне очень бы хотелось, чтобы они перешли в гранд европейского чемпионата. Буду за них болеть.

– «Жирона» принадлежит к холдингу «Манчестер Сити». Если представить, что «горожане» купят Довбика, готов ли он будет навязать конкуренцию Холанду?

– Трудный вопрос. Я бы на месте Артема такой шаг не делал сразу. Можно уйти в «Манчестер Сити», но не факт, что Довбик будет играть. На мой взгляд, Холанд сейчас лучший нападающий мира и «Золотой мяч» должен был получить именно он, а не Месси.

– А вот в «Реале» с уходом Бензема в Саудовскую Аравию нападающего-наконечника нет.

– Согласен. Беллингем – это больше второй нападающий, который действует на позиции «десятки». Винисиус и Родриго – крайние форварды. Думаю, что в «Реале» у Довбика появилась бы возможность себя проявить.

Ранее Юрий Вернидуб оценил нынешний уровень чемпионата Украины.

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Юрий Вернидуб Эрлинг Холанд Виктор Цыганков Артем Довбик Кривбасс Кривой Рог Жирона Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Украинский футбол
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AndiM
Краще розкажи за який буй фінансується кривбас під час війни?  Звідки у недоведучого гагаріна і свині юзіка десятки мільйонів доларів на утримання команди? Ви жируєте за рахунок народу та армії у яких щєля краде для вас гроші.
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