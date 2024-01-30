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Англия
30 января 2024, 15:57 | Обновлено 30 января 2024, 16:42
547
1

Вацко будет комментировать АПЛ на Setanta Sports

Известный журналист возвращается к комментаторской работе

30 января 2024, 15:57 | Обновлено 30 января 2024, 16:42
547
1
Вацко будет комментировать АПЛ на Setanta Sports
ФК Металлист 1925. Виктор Вацко

Известный украинский журналист и блогер Виктор Вацко возвращается к комментаторской деятельности. Телеканал «Setanta Sports Украина» официально сообщил о том, что он будет комментировать матчи АПЛ у них на канале.

Дебют Вацко на «Setanta Sports Украина» состоится 10 февраля, когда он прокомментирует матч 24-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» Виталия Миколенко. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее Вацко работал на телеканалах «Футбол», которые закрылись летом 2022 года.

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Виктор Вацко Setanta Sports Манчестер Сити Эвертон комментаторы Манчестер Сити - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Setanta Sports Ukraine
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Перець
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