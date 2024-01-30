Вацко будет комментировать АПЛ на Setanta Sports

Известный украинский журналист и блогер Виктор Вацко возвращается к комментаторской деятельности. Телеканал «Setanta Sports Украина» официально сообщил о том, что он будет комментировать матчи АПЛ у них на канале.

Дебют Вацко на «Setanta Sports Украина» состоится 10 февраля, когда он прокомментирует матч 24-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» Виталия Миколенко. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее Вацко работал на телеканалах «Футбол», которые закрылись летом 2022 года.