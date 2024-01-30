Успеть до дедлайна. Известны трансферные планы Жироны

Борьба за место в Лиге чемпионов нового сезона вынуждает «Жирону» быть активной на трансферном рынке. Сообщается, что клуб не будет сорить деньгами, однако готов подписать двух игроков, если появится такая возможность.

Приоритетом являются центральный защитник и центральный полузащитник. Особенно тренера Мичела волнует оборона, где повреждения получили Эрик Гарсия, Давид Лопес и Хуанпе.

У клуба осталось лишь два дня до дедлайна, но менеджмент попытается усилить команду, чтобы «Жирона» могла сенсационно финишировать в топ-4.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика лидирует в Ла Лиге, но в клубе не говорят о чемпионских амбициях.