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  4. Максим ШАЦКИХ: «Возглавить Динамо? А почему бы и нет?»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 14:02 |
1072
2

Максим ШАЦКИХ: «Возглавить Динамо? А почему бы и нет?»

Тренер «Пахтакора» хотел бы вернуться в Киев

30 января 2024, 14:02 |
1072
2
Максим ШАЦКИХ: «Возглавить Динамо? А почему бы и нет?»
ФК Динамо. Максим Шацких

Главный тренер «Пахтакора» Максим Шацких признался, что хотел бы вернуться в «Динамо» Киев в качестве главного тренера:

«Есть ли мечта я вернуться в Киев уже в качестве главного тренера? А почему бы нет? Если будет такое предложение, то буду думать. «Пахтакор» — суперклуб. «Динамо» — суперклуб. У обеих команд большая и богатая история. Здесь даже не надо что-то объяснять. Но бежать впереди куда-то тоже не хочется. Поступит предложение, тогда буду думать.

Главное, чтобы война быстрее закончилась, и страна начала жить спокойной жизнью. Это сейчас самое главное. Футбол снова стал на те рельсы, на которых был до войны, а болельщики вернулись на трибуны. Думаю, фанаты уже очень соскучились по большому футболу.

Далеко в будущее я не смотрю. Конечно, есть планы и мечты, но всему свое время. Сейчас в «Пахтакоре» много работы и целей, которые мы должны воплотить в жизнь. Будем стараться делать это уже с нового сезона».

Шацких выступал за «Динамо» в 1999 – 2009 годах, после чего в 2017 – 2019 годах был ассистентом главного тренера.

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Максим Шацких Пахтакор Динамо Киев
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Boodya
Мені здається, що проблема Динамо не тільки в головному тренері (тут хоть Гвардіолу постав), а в менеджменті взагалому + через війну, починаючи з 14-го року фінансування різко скоротилось
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+5
Harun Bakircioğlu
Проблема Динамо много лет одна и та же - Суркис младший. Старший умный хотя бы.
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+1
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