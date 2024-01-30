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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 13:16 | Обновлено 30 января 2024, 13:40
585
0

Идут переговоры: Хобленко окончательно покинет Кривбасс

Футболист не поехал на сборы ни с криворожцами, ни с ЛНЗ

30 января 2024, 13:16 | Обновлено 30 января 2024, 13:40
585
0
Идут переговоры: Хобленко окончательно покинет Кривбасс
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

Нападающий Алексей Хобленко, контракт которого с «Кривбассом» действует до 30 июня 2024 года, надеется, что конкретика с его новым клубом появится уже на этой неделе.

Нападающий эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что речь идет о его трудоустройстве в новой команде на полноценной основе.

Прошлой осенью Хобленко выступал за ЛНЗ на правах аренды и отметился одним забитым мячом в 11 сыгранных календарных матчах в чемпионате УПЛ.

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Алексей Хобленко Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы аренда игрока Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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