Идут переговоры: Хобленко окончательно покинет Кривбасс

Нападающий Алексей Хобленко, контракт которого с «Кривбассом» действует до 30 июня 2024 года, надеется, что конкретика с его новым клубом появится уже на этой неделе.

Нападающий эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что речь идет о его трудоустройстве в новой команде на полноценной основе.

Прошлой осенью Хобленко выступал за ЛНЗ на правах аренды и отметился одним забитым мячом в 11 сыгранных календарных матчах в чемпионате УПЛ.