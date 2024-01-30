Украина. Премьер лига30 января 2024, 13:16 | Обновлено 30 января 2024, 13:40
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Идут переговоры: Хобленко окончательно покинет Кривбасс
Футболист не поехал на сборы ни с криворожцами, ни с ЛНЗ
30 января 2024, 13:16 | Обновлено 30 января 2024, 13:40
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Нападающий Алексей Хобленко, контракт которого с «Кривбассом» действует до 30 июня 2024 года, надеется, что конкретика с его новым клубом появится уже на этой неделе.
Нападающий эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что речь идет о его трудоустройстве в новой команде на полноценной основе.
Прошлой осенью Хобленко выступал за ЛНЗ на правах аренды и отметился одним забитым мячом в 11 сыгранных календарных матчах в чемпионате УПЛ.
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