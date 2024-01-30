Милан хочет вернуть в Европу экс-защитника Ювентуса

Кадровые проблемы в защите вынуждают «Милан» искать усиление в линию обороны в нынешнее трансферное окно. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» обратили свое внимание на центрального защитника «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Осуществить данный трансфер будет непросто, поскольку 25-летний игрок сборной Турции перешел в «Аль-Ахли» лишь в августе прошлого года из «Аталанты». Также Демирал выступал в Серии А за «Ювентус» и «Сассуоло».

В нынешнем сезоне на счету Демирала 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.