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  4. Милан хочет вернуть в Европу экс-защитника Ювентуса
Италия
30 января 2024, 12:50 |
524
0

Милан хочет вернуть в Европу экс-защитника Ювентуса

Мерих Демирал может покинуть «Аль-Ахли»

30 января 2024, 12:50 |
524
0
Милан хочет вернуть в Европу экс-защитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демірал

Кадровые проблемы в защите вынуждают «Милан» искать усиление в линию обороны в нынешнее трансферное окно. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» обратили свое внимание на центрального защитника «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Осуществить данный трансфер будет непросто, поскольку 25-летний игрок сборной Турции перешел в «Аль-Ахли» лишь в августе прошлого года из «Аталанты». Также Демирал выступал в Серии А за «Ювентус» и «Сассуоло».

В нынешнем сезоне на счету Демирала 1 гол и 1 ассист в 8 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Мерих Демирал Милан Аль-Ахли Джидда трансферы трансферы Серии A
Источник Джанлука Ди Марцио
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