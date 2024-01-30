Украина. Премьер лига30 января 2024, 12:45 |
1539
7
Конопля готов перейти в Трабзонспор, турки не могут договориться с Шахтером
«Горняки» просят за защитника не так уж и много…
30 января 2024, 12:45 |
1539
7
24-летний правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля готов перебраться в «Трабзонспор», который в последнее время серьезно интересуется его услугами, информирует Fanatik.
Однако договориться с «Шахтером» турецкому клубу пока не удается.
«Горняки» просят за Коноплю 3-4 миллиона евро, в то время как «Трабзонспор» выражает желание взять украинца в аренду с опцией выкупа.
Параллельно «Трабзонспор» ведет переговоры по японскому защитнику бельгийского «Сент-Трюйдена» Дайки Хасиоке.
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Ох и клоуны. Листаем дальше.