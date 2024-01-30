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  4. Конопля готов перейти в Трабзонспор, турки не могут договориться с Шахтером
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 12:45 |
1539
7

Конопля готов перейти в Трабзонспор, турки не могут договориться с Шахтером

«Горняки» просят за защитника не так уж и много…

30 января 2024, 12:45 |
1539
7
Конопля готов перейти в Трабзонспор, турки не могут договориться с Шахтером
shakhtar.com. Ефим Конопля (слева)

24-летний правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля готов перебраться в «Трабзонспор», который в последнее время серьезно интересуется его услугами, информирует Fanatik.

Однако договориться с «Шахтером» турецкому клубу пока не удается.

«Горняки» просят за Коноплю 3-4 миллиона евро, в то время как «Трабзонспор» выражает желание взять украинца в аренду с опцией выкупа.

Параллельно «Трабзонспор» ведет переговоры по японскому защитнику бельгийского «Сент-Трюйдена» Дайки Хасиоке.

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Ефим Конопля Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Fanatik
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Умник
источник фанатик.
Ох и клоуны. Листаем дальше.
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+2
Vitaliy Shevchenko
Якихось ноунеймів з Грузії купляють за 4 млн., а молодих українців готові впарювати за аналогічну суму, та робити ставку на ще одного нічого не показового грузина. 
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0
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potemkin78
за чемпиона мира такие копейки?
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0
FunnyCat_____
Ну на трех лямах  вполне можно сходится 
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0
turist86
Хіба Конопля дурень? МІняти клуб, який обігрує Барсу в ЛЧ, на турецький? Та й зарплата вища не буде. 
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-1
Лига Конференций Без Динамо
Смотрят на Мудрика какое он дно и не хотят тоже брать кота в мешке 
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-1
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