Конопля готов перейти в Трабзонспор, турки не могут договориться с Шахтером

24-летний правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля готов перебраться в «Трабзонспор», который в последнее время серьезно интересуется его услугами, информирует Fanatik.

Однако договориться с «Шахтером» турецкому клубу пока не удается.

«Горняки» просят за Коноплю 3-4 миллиона евро, в то время как «Трабзонспор» выражает желание взять украинца в аренду с опцией выкупа.

Параллельно «Трабзонспор» ведет переговоры по японскому защитнику бельгийского «Сент-Трюйдена» Дайки Хасиоке.