Динамо U19 с минимальным счетом проиграло клубу элитного дивизиона Чехии

Юношеская команда «Динамо», как и «основа», готовится ко второй части сезона в Турции.

Во вторник, 30 января, подопечные Игоря Костюка провели товарищеский матч против представителя высшего дивизиона Чехии – «Остравы».

Более опытный соперник обеспечил себе комфортное преимущество, забив трижды в первые 25 минут, но «бело-синие» смогли до перерыва отквитать один мяч, а во втором тайме и вовсе сократить отставание до минимума. Впрочем, спасти матч юным динамовцам не удалось, и в итоге команда Игоря Костюка потерпела поражение.

Отметим, что следующий спарринг у юношеской команды «Динамо» запланирован на 4 февраля, в соперниках – молодежная сборная Кыргызстана U20.

Контрольный матч. 30 января

«Динамо» U19 (Киев) – «Острава» (Чехия) – 2:3

Голы: (28), (83) – Танко (8, 18), Пиро (24).