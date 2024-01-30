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30 января 2024, 12:27 |
107
0

Динамо U19 с минимальным счетом проиграло клубу элитного дивизиона Чехии

Свой следующий спарринг «бело-синие» проведут 4 февраля против молодежной сборной Кыргызстана

30 января 2024, 12:27 |
107
0
Динамо U19 с минимальным счетом проиграло клубу элитного дивизиона Чехии
ФК Динамо

Юношеская команда «Динамо», как и «основа», готовится ко второй части сезона в Турции.

Во вторник, 30 января, подопечные Игоря Костюка провели товарищеский матч против представителя высшего дивизиона Чехии – «Остравы».

Более опытный соперник обеспечил себе комфортное преимущество, забив трижды в первые 25 минут, но «бело-синие» смогли до перерыва отквитать один мяч, а во втором тайме и вовсе сократить отставание до минимума. Впрочем, спасти матч юным динамовцам не удалось, и в итоге команда Игоря Костюка потерпела поражение.

Отметим, что следующий спарринг у юношеской команды «Динамо» запланирован на 4 февраля, в соперниках – молодежная сборная Кыргызстана U20.

Контрольный матч. 30 января

«Динамо» U19 (Киев) – «Острава» (Чехия) – 2:3

Голы: (28), (83) – Танко (8, 18), Пиро (24).

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Динамо Киев U-19 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Игорь Костюк Баник Острава
Источник Sport.ua
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