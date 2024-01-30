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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 11:57 | Обновлено 30 января 2024, 12:09
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Денис ГАРМАШ: «На поле не бывает друзей»

Полузащитник – о переходе в харьковскую команду

30 января 2024, 11:57 | Обновлено 30 января 2024, 12:09
402
0
Денис ГАРМАШ: «На поле не бывает друзей»
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Новичок «Металлиста 1925» Денис Гармаш дал первое интервью в качестве игрока харьковского клуба, в котором рассказал о переходе в коллектив и поделился мотивацией.

– Денис, поздравляем в «Металлисте 1925»! Какие первые впечатления от пребывания в клубе, как приняла команда?

– Большое спасибо за поздравления. Команда приняла меня прекрасно. Коллектив очень хороший, мне здесь все нравится.

– Как давно у тебя возник вариант с «Металлистом 1925»? Много ли других вариантов рассматривал?

– Вариантов у меня было не так много. С «Металлистом 1925» вариант возник, когда я узнал, что Виктор Анатольевич Скрипник может возглавить эту команду. Я ему позвонил, мы пообщались. Мне будет будет будет интересно поработать с этим тренером, поэтому я решил присоединиться к этой команде.

– В чемпионате Украины ты всю карьеру боролся за чемпионство. В этом сезоне «Металлисту 1925» придется решать более приземленные задачи. Имеешь мотивацию для этого?

– Да, раньше я боролся за первые места. «Металлист 1925» сейчас будет решать другие задачи. Но я готов выходить на поле и отдаваться с первой до последней минуты, чтобы команда достигала необходимого результата. Мы будем работать все вместе, чтобы «Металлист 1925» оказался как можно выше в турнирной таблице.

– В Украине ты играл исключительно в составе одного клуба. И так совпало, что первую игру после возобновления сезона «Металлист 1925» будет играть против «Динамо». Размышлял ли о том, что будешь чувствовать, выходя играть против родной команды? Как будешь поступать, если забьешь гол?

– Да, я играл в Украине только за одну команду. Но сейчас нам придется играть против нее. Как говорят, на поле не бывает друзей. Я сделаю все, чтобы результат матча будет в пользу «Металлиста 1925». Если я забью гол, то праздновать, наверное, не буду.

– Болельщики видели тебя на поле от опорной зоны и до острия атаки. Где, все же, удобнее тебе играть в роли опорника, бокс-ту-бокс, под нападающим или в атаке? Возможно, уже был разговор с Виктором Скрипником о том, где он бы хотел тебя использовать на поле?

– Больше всего я люблю играть в центре поля. Пожалуй, не секрет, какую тактическую схему использует Виктор Скрипник. Мы будем это отрабатывать на тренировках. Где он скажет, там я буду играть.

– Широкая общественность украинских футбольных болельщиков знает Дениса Гармаша, как яркого, эмоционального футболиста. А какой ты вне футбольного поля? Можешь, например, отругать людей, которые в магазине пытаются пройти без очереди?

– Да, конечно, на поле я очень эмоциональный. Однако, думаю, что каждый игрок, выступающий на поле, он за результат, за команду – играет на эмоциях. В повседневной жизни, конечно, могу отругать. Я такой человек, который любит справедливость. Если это не справедливо, то я могу отругать.

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Денис Гармаш Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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