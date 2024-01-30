Реал продлит контракт с защитником-ветераном

Мадридский «Реал» намерен поощрить защитника Дани Карвахаля новым контрактом после отлично проведенного сезона.

Фанаты «Реала» часто критиковали 32-летнего футболиста, игрока постоянно преследовали травмы, но в этом сезоне Карвахаль, выступающий за «сливочных» с 2013 года, пребывает в хорошей форме.

По мнению боссов «Реала», Карвахалю еще есть что дать команде, поэтому ему предложат продлить контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, что эта сделка соответствует правилу клуба не заключать контракты сроком более одного года с игроками старше 30 лет.