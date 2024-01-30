Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал продлит контракт с защитником-ветераном
Испания
30 января 2024, 11:23 | Обновлено 30 января 2024, 11:51
625
0

Реал продлит контракт с защитником-ветераном

Дани Карвахаль защищает цвета «сливочных» с 2013 года

30 января 2024, 11:23 | Обновлено 30 января 2024, 11:51
625
0
Реал продлит контракт с защитником-ветераном
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Мадридский «Реал» намерен поощрить защитника Дани Карвахаля новым контрактом после отлично проведенного сезона.

Фанаты «Реала» часто критиковали 32-летнего футболиста, игрока постоянно преследовали травмы, но в этом сезоне Карвахаль, выступающий за «сливочных» с 2013 года, пребывает в хорошей форме.

По мнению боссов «Реала», Карвахалю еще есть что дать команде, поэтому ему предложат продлить контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.

Отметим, что эта сделка соответствует правилу клуба не заключать контракты сроком более одного года с игроками старше 30 лет.

По теме:
Плохие новости для Лунина? Стало известно, когда может вернуться Куртуа
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Два футболиста вернулись в строй у Александрии после травм
Дани Карвахаль Реал Мадрид продление контракта травма
Источник Daily Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Футбол | 29 января 2024, 22:55 7
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору

Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча

«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
Бокс | 30 января 2024, 09:49 3
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика

Непобежденный американец выразил крайнее недовольство

Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 29.01.2024, 13:10
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 30.01.2024, 07:15
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 30.01.2024, 07:28
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 8
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
29.01.2024, 07:30 4
Теннис
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем