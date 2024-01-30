Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов

Стало известно, при каких условиях лондонский «Челси» выплатит донецкому «Шахтеру» за переход Михаила Мудрика 30 млн евро в качестве бонусов вдобавок к 70 млн в евровалюте так называемой основной суммы трансфера.

Стоит сказать, что шансов разбогатеть на всю сумму анонсированных бонусов у «горняков» довольно мало. По данным журналиста The Athletic Лиама Твоуми, лондонцы выплатят оговоренную сумму в том случае, если с Мудриком в составе станут чемпионами Англии или выиграют Лигу чемпионов, причем сделают это по несколько раз.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Челси» не играл вообще в Лиге чемпионов, а в турнирной таблице АПЛ занимает девятое место с отставанием в 17 очков от лидирующего «Ливерпуля».