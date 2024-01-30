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  4. Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Англия
30 января 2024, 10:52 |
552
0

Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов

Шансов получить полную сумму у «горняков» довольно мало

30 января 2024, 10:52 |
552
0
Названо условие, при котором Челси выплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов
Sky Sports. Михаил Мудрик

Стало известно, при каких условиях лондонский «Челси» выплатит донецкому «Шахтеру» за переход Михаила Мудрика 30 млн евро в качестве бонусов вдобавок к 70 млн в евровалюте так называемой основной суммы трансфера.

Стоит сказать, что шансов разбогатеть на всю сумму анонсированных бонусов у «горняков» довольно мало. По данным журналиста The Athletic Лиама Твоуми, лондонцы выплатят оговоренную сумму в том случае, если с Мудриком в составе станут чемпионами Англии или выиграют Лигу чемпионов, причем сделают это по несколько раз.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Челси» не играл вообще в Лиге чемпионов, а в турнирной таблице АПЛ занимает девятое место с отставанием в 17 очков от лидирующего «Ливерпуля».

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Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Английская Премьер-лига Лига чемпионов
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