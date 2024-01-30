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  4. Ракетку Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 продали за баснословную сумму
Ролан Гаррос
30 января 2024, 10:05 |
466
0

Ракетку Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 продали за баснословную сумму

«Инструмент» испанца ушел с молотка на онлайн-аукционе

30 января 2024, 10:05 |
466
0
Ракетку Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 продали за баснословную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Ракетка Рафаэля Надаля, которой испанец обыграл в 2007 году Роджера Федерера в финале Ролан Гарроса (6:3, 4:6, 6:3, 6:4), была продана на онлайн-аукционе Prestige Memorabilia's The Tennis Auction чуть более чем за 118 тысяч долларов.

Как сообщает журналист Даррен Роуэлл на своей странице в Х (бывший Twitter), это третья самая дорогая теннисная ракетка в истории. Впереди в рейтинге реликвий лишь «инструмент» того же Надаля с финала Australian Open-2022, проданная за 139 тысяч долларов, и ракетка Билли Джин Кинг с поединка «битвы полов», «потянувшая» на 125 тысяч в американской валюте.

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Источник Twitter
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