Ракетку Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 продали за баснословную сумму

Ракетка Рафаэля Надаля, которой испанец обыграл в 2007 году Роджера Федерера в финале Ролан Гарроса (6:3, 4:6, 6:3, 6:4), была продана на онлайн-аукционе Prestige Memorabilia's The Tennis Auction чуть более чем за 118 тысяч долларов.

Как сообщает журналист Даррен Роуэлл на своей странице в Х (бывший Twitter), это третья самая дорогая теннисная ракетка в истории. Впереди в рейтинге реликвий лишь «инструмент» того же Надаля с финала Australian Open-2022, проданная за 139 тысяч долларов, и ракетка Билли Джин Кинг с поединка «битвы полов», «потянувшая» на 125 тысяч в американской валюте.