Ракетку Надаля с финала Ролан Гаррос-2007 продали за баснословную сумму
«Инструмент» испанца ушел с молотка на онлайн-аукционе
Ракетка Рафаэля Надаля, которой испанец обыграл в 2007 году Роджера Федерера в финале Ролан Гарроса (6:3, 4:6, 6:3, 6:4), была продана на онлайн-аукционе Prestige Memorabilia's The Tennis Auction чуть более чем за 118 тысяч долларов.
Как сообщает журналист Даррен Роуэлл на своей странице в Х (бывший Twitter), это третья самая дорогая теннисная ракетка в истории. Впереди в рейтинге реликвий лишь «инструмент» того же Надаля с финала Australian Open-2022, проданная за 139 тысяч долларов, и ракетка Билли Джин Кинг с поединка «битвы полов», «потянувшая» на 125 тысяч в американской валюте.
$118,206: Price paid tonight at @PrestigeMem for Rafael Nadal’s 2007 French Open Final winning racket.— Darren Rovell (@darrenrovell) January 29, 2024
It’s the third most valuable tennis racket of all time behind Rafael Nadal's 2022 Australian Open racket ($139K) & Billie Jean King's “Battle of the Sexes” racket ($125K). pic.twitter.com/66YmPwQ1dQ
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