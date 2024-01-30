ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января

Во вторник, 30 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Саудовская Аравия – Южная Корея

4.61 – 3.52 – 1.81

21:30 Ноттингем Форест – Арсенал

8.30 – 5.13 – 1.43

21:45 Фулхэм – Эвертон

2.52 – 3.44 – 3.05

22:15 Астон Вилла – Ньюкасл

1.97 – 4.16 – 3.74