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30 января 2024, 07:17 |
39
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января

Важные события во всех видах спорта

30 января 2024, 07:17 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Саудовская Аравия – Южная Корея

Favbet 4.61 – 3.52 – 1.81

21:30 Ноттингем Форест – Арсенал

Favbet 8.30 – 5.13 – 1.43

21:45 Фулхэм – Эвертон

Favbet 2.52 – 3.44 – 3.05

22:15 Астон Вилла – Ньюкасл

Favbet 1.97 – 4.16 – 3.74

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Источник Sport.ua
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