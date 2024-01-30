Другие новости30 января 2024, 07:17 |
39
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 января
Важные события во всех видах спорта
30 января 2024, 07:17 |
39
0
Во вторник, 30 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Саудовская Аравия – Южная Корея
21:30 Ноттингем Форест – Арсенал
21:45 Фулхэм – Эвертон
22:15 Астон Вилла – Ньюкасл
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 января 2024, 18:35 0
Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ
Футбол | 30 января 2024, 00:31 2
Украинец помог набрать «Бенфике» три очка
Футбол | 29.01.2024, 16:40
Бокс | 30.01.2024, 01:40
Теннис | 29.01.2024, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 13:10 32
28.01.2024, 09:09 13
28.01.2024, 17:34 5
28.01.2024, 14:31 45
28.01.2024, 19:08 7
29.01.2024, 00:08 5