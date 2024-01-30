Украина. Премьер лига30 января 2024, 05:53 | Обновлено 30 января 2024, 06:03
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ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса
Состоялся товарищеский поединок
30 января 2024, 05:53 | Обновлено 30 января 2024, 06:03
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На сборах в Турции прошел интересный товарищеский поединок. Тренерский штаб «Вереса» сыграл «двухсторонку» против коллег из «Днепра-1», среди которых был и Евгений Селезнев. Днепряне, кроме того, усилились – к ним присоединились Руслан Ротань с помощниками с «Александрии».
Игра в формате двух таймов по двадцать минут закончилась ничьей. Детали – на видео.
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