ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса

На сборах в Турции прошел интересный товарищеский поединок. Тренерский штаб «Вереса» сыграл «двухсторонку» против коллег из «Днепра-1», среди которых был и Евгений Селезнев. Днепряне, кроме того, усилились – к ним присоединились Руслан Ротань с помощниками с «Александрии».

Игра в формате двух таймов по двадцать минут закончилась ничьей. Детали – на видео.