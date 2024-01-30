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  4. ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 05:53 | Обновлено 30 января 2024, 06:03
146
0

ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса

Состоялся товарищеский поединок

30 января 2024, 05:53 | Обновлено 30 января 2024, 06:03
146
0
ВИДЕО. Селезнев и Ротань играли за Днепр-1 против тренеров Вереса
Скриншот с видео

На сборах в Турции прошел интересный товарищеский поединок. Тренерский штаб «Вереса» сыграл «двухсторонку» против коллег из «Днепра-1», среди которых был и Евгений Селезнев. Днепряне, кроме того, усилились – к ним присоединились Руслан Ротань с помощниками с «Александрии».

Игра в формате двух таймов по двадцать минут закончилась ничьей. Детали – на видео.

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Евгений Селезнев Руслан Ротань Днепр-1 Верес Ровно Александрия товарищеские матчи видео
Источник ФК Верес
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