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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 04:23 | Обновлено 30 января 2024, 04:32
54
0

На конгрессе УАФ были выбраны новые главы КДК и Апелляционного комитета

Виталий Наум возглавил КДК, а Валентин Засуха – Апелляционный комитет

30 января 2024, 04:23 | Обновлено 30 января 2024, 04:32
54
0
На конгрессе УАФ были выбраны новые главы КДК и Апелляционного комитета
УАФ

Во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола, который 25 января прошел в Киеве в Доме футбола, были избраны глава, заместители глав и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

В состав Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ вошли: Виталий Наум (глава), Оксана Железко (заместитель главы), Денис Сперов, Александр Нигруца, Сергей Бухаленков, Марина Кирилюк, Виталий Рева.

В состав Апелляционного комитета УАФ избраны Валентин Засуха (глава), Андрей Шабельников (заместитель главы), Роман Кобец, Виталий Лысый, Павел Натяглый.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ КДК УАФ Апелляционный комитет УАФ Виталий Рева
Источник Украинская ассоциация футбола
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