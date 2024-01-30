На конгрессе УАФ были выбраны новые главы КДК и Апелляционного комитета
Виталий Наум возглавил КДК, а Валентин Засуха – Апелляционный комитет
Во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола, который 25 января прошел в Киеве в Доме футбола, были избраны глава, заместители глав и члены органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
В состав Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ вошли: Виталий Наум (глава), Оксана Железко (заместитель главы), Денис Сперов, Александр Нигруца, Сергей Бухаленков, Марина Кирилюк, Виталий Рева.
В состав Апелляционного комитета УАФ избраны Валентин Засуха (глава), Андрей Шабельников (заместитель главы), Роман Кобец, Виталий Лысый, Павел Натяглый.
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