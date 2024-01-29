Экс-звезда Челси и Атлетико может продолжить карьеру в Бразилии

Бывший форвард «Челси» и «Атлетико» Мадрид Диего Коста ведет переговоры с бразильским «Палмейрасом». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Коста находится в статусе свободного агента с января, когда истек его контракт с другим бразильским клубом, «Ботафого». За этот клуб он выступал с августа прошлого года и суммарно отличился 3 голами в 15 матчах.

35-летний Коста известен по выступлениям «Атлетико» Мадрид и «Челси». На счету 35-летнего форварда 10 голов в 24 матчах за сборную Испании в период с 2014 по 2018 годы.