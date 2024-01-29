В эти минуты проходит матч 12-го тура молодежного чемпионата Англии по футболу между командами U-21 «Лидса» и лондонского «Сандерленда». После первого тайма «черные коты» побеждают со счетом 3:0.

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В стартовом составе гостей появился украинский нападающий Назарий Русин, выстреливший дублем в первом тайме. Украинец забил на 34-й и 40-й минуте.

Для Назария Русина это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду «Сандерленда» и уже три за молодежную.

ВИДЕО. Русин оформил первый дубль в Англии. Он забил дважды за молодежку