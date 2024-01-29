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  4. ВИДЕО. Русин оформил первый дубль в Англии. Он забил дважды за молодежку
Англия
29 января 2024, 21:57 |
571
2

ВИДЕО. Русин оформил первый дубль в Англии. Он забил дважды за молодежку

Украинский нападающий провел два гола за молодежную команду «черных котов»

29 января 2024, 21:57 |
571
2
ВИДЕО. Русин оформил первый дубль в Англии. Он забил дважды за молодежку
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В эти минуты проходит матч 12-го тура молодежного чемпионата Англии по футболу между командами U-21 «Лидса» и лондонского «Сандерленда». После первого тайма «черные коты» побеждают со счетом 3:0.

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В стартовом составе гостей появился украинский нападающий Назарий Русин, выстреливший дублем в первом тайме. Украинец забил на 34-й и 40-й минуте.

Для Назария Русина это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду «Сандерленда» и уже три за молодежную.

ВИДЕО. Русин оформил первый дубль в Англии. Он забил дважды за молодежку

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Источник Sport.ua
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turist86
Чого в 25 років грати за U-21 ?
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fedd1979
Вже три за молодіжку - це круто! Або не круто...
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0
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