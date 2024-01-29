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Англия
29 января 2024, 18:35 | Обновлено 29 января 2024, 18:53
3058
0

Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить

Рубен Аморим может возглавить титулованный клуб АПЛ

29 января 2024, 18:35 | Обновлено 29 января 2024, 18:53
3058
0
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В пятницу наставник Юрген Клопп неожиданно объявил об уходе из «Ливерпуля» после завершения нынешнего сезона.

По информации Goal, одним из главных кандидатов на замену Клоппа является нынешний наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим. Действующий контракт тренера с лиссабонским клубом рассчитан до 2026 года и мерсисайдцам нужно будет заплатить португальцам компенсацию в размере 20 миллионов евро за его переход.

Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. За это время португалец дважды побеждал в Кубке лиги и по одному разу выигрывал чемпионат и суперкубок страны. Под руководством Аморима «львы» в этом сезоне возглавляют турнирную таблицу португальского чемпионата.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Ливерпуль назначение тренера Юрген Клопп
Источник Goal.com
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