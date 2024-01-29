Украина29 января 2024, 18:11 | Обновлено 29 января 2024, 18:12
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Благодарность ВСУ. Марта Костюк передала военным дроны-камикадзе
Военные поблагодарили теннисистку
29 января 2024, 18:11 | Обновлено 29 января 2024, 18:12
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Украинский военнослужащий Антон Зайцев записал обращение, в котором поблагодарил украинскую теннисистку Марту Костюк за приобретение и передачу 5 дронов-камикадзе.
«Хотим передать благодарность Марте Костюк за приобретение пяти FPV дронов-камикадзе. Кроме того, хотим поздравить Марту с выходом в четвертьфинал Austalian Open», – сказал Зайцев.
Представители ВСУ не устают отмечать важность дронов для сил обороны Украины при ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов.
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