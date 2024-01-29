Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
Хотят подписать латиноамериканского игрока
По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» активно ведет переговоры с одним из защитников, чья кандидатуру утвердили на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского.
Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал.
Главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры и между клубами, и с защитником продолжаются.
Ранее стало известно, что подписание центрального защитника является приоритетом «Динамо», но переговоры с многочисленными кандидатами договориться пока не удается.
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