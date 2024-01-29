Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» активно ведет переговоры с одним из защитников, чья кандидатуру утвердили на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского.

Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал.

Главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры и между клубами, и с защитником продолжаются.

Ранее стало известно, что подписание центрального защитника является приоритетом «Динамо», но переговоры с многочисленными кандидатами договориться пока не удается.