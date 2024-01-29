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  4. Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 17:50 |
989
1

Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты

Хотят подписать латиноамериканского игрока

29 января 2024, 17:50 |
989
1
Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Виктора Вацко, «Динамо» активно ведет переговоры с одним из защитников, чья кандидатуру утвердили на всех уровнях, включая тренера Александра Шовковского.

Вацко не назвал фамилию игрока, но отметил, что это латиноамериканец, который в Европе не выступал.

Главной проблемой является война в Украине. Футболист пока не решился на переезд в команду УПЛ, но переговоры и между клубами, и с защитником продолжаются.

Ранее стало известно, что подписание центрального защитника является приоритетом «Динамо», но переговоры с многочисленными кандидатами договориться пока не удается.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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Alexander Киев
Одноногий Абелардо, чи що?   та яке бояться.. майже всі клуби УПЛ роблять трансфери і все ок, а в динамо бояться? Була вже історія , коли у Маріуполь навіть українці не хотіли їхати, боялись..  це вже точно не в гравцях проблема, а у структурі клубу.
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