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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Бражко в своем возрасте даже лучше меня прежнего»
Бельгия
29 января 2024, 17:42 |
308
0

Сергей СИДОРЧУК: «Бражко в своем возрасте даже лучше меня прежнего»

Полузащитник «Вестерло» сравнил себя с молодым опорником киевского «Динамо»

29 января 2024, 17:42 |
308
0
Сергей СИДОРЧУК: «Бражко в своем возрасте даже лучше меня прежнего»
А. Попов. Владимир Бражко

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук сравнил себя с молодым опорником киевского «Динамо» Владимиром Бражко.

– У Вас в «Динамо» появилась достойная замена. Еще один сообразительный и самоотверженный запорожский полузащитник – Володя Бражко. Узнаете в нем себя в его возрасте?

– Он даже лучше в своем возрасте меня бывшего. Это очень талантливый, харизматичный игрок. Я желаю ему успеха. Конечно, на него будет оказываться двойное давление. Позиция, которую мы с ним занимаем, очень важная и ответственная. А Володя играет на взрослом профессиональном возрасте года полтора. Это очень малый срок. Однако у него есть все задатки, чтобы стать сильным центральным полузащитником. Вокруг него можно строить среднюю линию. Сейчас надо Бражко поддержать, и все будет хорошо.

Ранее Сергей Сидорчук заявил, что не прощается с «Динамо».

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Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай
Сергей Сидорчук Владимир Бражко Вестерло Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Бельгии по футболу
Источник Украинский футбол
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