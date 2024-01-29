Сергей СИДОРЧУК: «Бражко в своем возрасте даже лучше меня прежнего»
Полузащитник «Вестерло» сравнил себя с молодым опорником киевского «Динамо»
Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук сравнил себя с молодым опорником киевского «Динамо» Владимиром Бражко.
– У Вас в «Динамо» появилась достойная замена. Еще один сообразительный и самоотверженный запорожский полузащитник – Володя Бражко. Узнаете в нем себя в его возрасте?
– Он даже лучше в своем возрасте меня бывшего. Это очень талантливый, харизматичный игрок. Я желаю ему успеха. Конечно, на него будет оказываться двойное давление. Позиция, которую мы с ним занимаем, очень важная и ответственная. А Володя играет на взрослом профессиональном возрасте года полтора. Это очень малый срок. Однако у него есть все задатки, чтобы стать сильным центральным полузащитником. Вокруг него можно строить среднюю линию. Сейчас надо Бражко поддержать, и все будет хорошо.
Ранее Сергей Сидорчук заявил, что не прощается с «Динамо».
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