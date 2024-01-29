Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 17:26 |
2211
0

ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб

Венделл Габриэл не сыграл ни одного матча за днепрян

29 января 2024, 17:26 |
2211
0
ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
СК Днепр-1. Венделл Габриэл

Украинские болельщики заметили на фотографиях с тренировки житомирского «Полесья» бразильского нападающего «Днепра-1» Венделла Габриэла.

Более того, сайт фанатов «Днепра-1» FC Dnipro сообщает, что 19-летний футболист действительно вскоре станет игроком «волков».

Напомним, Венделл Габриэл присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Палмейраса», а нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».

По теме:
Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
ПСЖ рассматривает лидера Милана как замену Мбаппе
ФОТО. Ребров активен в Турции. Тренер сборной посетил тренировку Днепра-1
Венделл Габриэл Днепр-1 Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ фото тренировка
Источник Фан-сайт ФК Днепр
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку
Футбол | 29 января 2024, 16:30 0
Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку
Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку

Грифоны хотят подписать форварда Марселя

Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Теннис | 29 января 2024, 07:30 4
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок
Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок

Обзор главных событий Australian Open 2024

Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
Футбол | 29.01.2024, 00:01
Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
Футбол | 29.01.2024, 11:06
ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Футбол | 28.01.2024, 19:08
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды
ФОТО. Усик потроллил россиян на презентации лимитированной коллекции одежды
27.01.2024, 17:15 3
Бокс
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
27.01.2024, 20:10 4
Футбол
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 17
Теннис
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем