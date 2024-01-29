ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб

Украинские болельщики заметили на фотографиях с тренировки житомирского «Полесья» бразильского нападающего «Днепра-1» Венделла Габриэла.

Более того, сайт фанатов «Днепра-1» FC Dnipro сообщает, что 19-летний футболист действительно вскоре станет игроком «волков».

Напомним, Венделл Габриэл присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Палмейраса», а нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».