Украина. Премьер лига29 января 2024, 17:26 |
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ФОТО. Нападающего Днепра-1 заметили на тренировке Полесья. Он покинет клуб
Венделл Габриэл не сыграл ни одного матча за днепрян
29 января 2024, 17:26 |
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Украинские болельщики заметили на фотографиях с тренировки житомирского «Полесья» бразильского нападающего «Днепра-1» Венделла Габриэла.
Более того, сайт фанатов «Днепра-1» FC Dnipro сообщает, что 19-летний футболист действительно вскоре станет игроком «волков».
Напомним, Венделл Габриэл присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Палмейраса», а нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».
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