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Бельгия
29 января 2024, 16:40 | Обновлено 29 января 2024, 17:38
4155
3

«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ

Полузащитник «Вестерло» рассказал, почему оставил «Динамо» именно в начале сезона 2023/24

29 января 2024, 16:40 | Обновлено 29 января 2024, 17:38
4155
3
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал, почему покинул «Динамо» именно в начале сезона 2023/24.

– Я с детства мечтал об этом клубе. Если сбылась детская мечта играть за «Динамо», чего еще желать? У нас каждый сезон борьба за высшие места. Хорошие одноклубники – причем я говорю не только о временах очень сильных легионеров, но и когда подходили наши местные таланты. С президентом у нас сложились прекрасные взаимоотношения. По всем пожеланиям команды и моим лично Игорь Михайлович Суркис старался пойти нам навстречу, помочь, поддержать. С фанами было трудно, однако при этом всегда было интересно. Они нас всегда подгоняли бороться до последнего. Играть за «Динамо» всегда означало бороться. Ты не имеешь права быть довольным ничем, кроме первого места. Только тогда ты заслужишь уважение этих фанов. Я надеюсь, я это уважение имел – и этим горжусь.

– Так почему все-таки решились уйти после начала сезона?

– Одна из главных причин – это семья. Желание познать что-то новое. Стремление продолжать учиться и открывать что-то для себя.

– Не последнюю роль, наверное, сыграло, что «Динамо» получило за Вас денежную компенсацию?

– Не без этого. Динамо – это моя родная команда. Я не готов ей сказать: «Прощай», только «До свидания». Даже сейчас я смотрю не только официальные, но и контрольные матчи команды на сборах. Я болею за «Динамо» из Бельгии и хочу, чтобы команда выигрывала.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Gorlitsa
Не приведи господи...
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+2
ZANREGENT1993
В селекцию? Я что то трансферов не вижу
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+1
moysha
Якщо він повернеться то Динамо зможе зачепитися за п'ятірку кращих команд.
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0
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