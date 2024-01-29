Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку

По информации итальянских СМИ, «Дженоа» хочет до конца января успеть подписать форварда «Марселя» Витинью и готова включить в сделку ситуацию Руслана Малиновского, чей контракт принадлежит как раз французскому клубу.

Сообщается, что Грифоны не против активировать опцию выкупа контракта украинца, который играет за команду на правах аренды, чтобы «Марсель» согласился на переход Витиньи с небольшой скидкой.

Трансфер Витиньи оценивается в 20-25 миллионов, а за Малиновского французский клуб хочет получить 10 миллионов евро.

Аренда Руслана завершается в конце сезона. В нынешнем сезоне игрок провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Контракт украинца с «Марселем» завершается в 2026 году.