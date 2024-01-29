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Италия
29 января 2024, 16:30 | Обновлено 29 января 2024, 16:31
2127
2

Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку

Грифоны хотят подписать форварда Марселя

29 января 2024, 16:30 | Обновлено 29 января 2024, 16:31
2127
2
Дженоа и Марсель готовят трансфер, Малиновского готовы включить в сделку
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

По информации итальянских СМИ, «Дженоа» хочет до конца января успеть подписать форварда «Марселя» Витинью и готова включить в сделку ситуацию Руслана Малиновского, чей контракт принадлежит как раз французскому клубу.

Сообщается, что Грифоны не против активировать опцию выкупа контракта украинца, который играет за команду на правах аренды, чтобы «Марсель» согласился на переход Витиньи с небольшой скидкой.

Трансфер Витиньи оценивается в 20-25 миллионов, а за Малиновского французский клуб хочет получить 10 миллионов евро.

Аренда Руслана завершается в конце сезона. В нынешнем сезоне игрок провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Контракт украинца с «Марселем» завершается в 2026 году.

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Марсель Руслан Малиновский Дженоа трансферы трансферы Серии A Витинья (Марсель) трансферы Лиги 1
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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Octopus
Дженоа в 8 очках от зоны ЛЧ и в 10 от зоны вылета. Вот это плотность в Серии А.
В АПЛ к примеру 11 месту до зоны ЛЧ 11 очков, до вылета - 13 очков.
Дженоа выдало серию из 7 матчей без поражений и похоже надеется зацепиться за еврокубки.
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-1
TarasTaras94
Руслан потихеньку знаходить свою гру в Дженоа, тож це гарна новина. 
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-1
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