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  4. Источник: молодой игрок Зари подписал контракт с амбициозным клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 16:25 |
413
0

Источник: молодой игрок Зари подписал контракт с амбициозным клубом УПЛ

Денис Нагнойный заключил соглашение с «Металлистом 1925»

29 января 2024, 16:25 |
413
0
Источник: молодой игрок Зари подписал контракт с амбициозным клубом УПЛ
ФК Заря. Денис Нагнойный

Атакующий полузащитник луганской «Зари» Денис Нагнойный несколько дней назад подписал контракт с харьковским «Металлистом 1925» , сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, соглашение 21-летнего полузащитника с амбициозным клубом будет рассчитано на 4 года.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Денис Нагнойный провел 11 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Денис Нагнойный, как и Даниил Алефиренко и Игорь Снурницын, не поехал с «Зарей» на сборы в Турцию, потому что отказался продлевать контракт, срок действия которого истекает летом 2024 года.

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Денис Нагнойный Заря Луганск Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Источник ТаТоТаке
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