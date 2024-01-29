Катар – Палестина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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29 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

18:00. Катар – Палестина

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала

28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)

– ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3) 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3

– 2:3 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0

– Индонезия – 4:0 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея

31.01. 18:00. Иран – Сирия

31.01. 13:30. Бахрейн – Япония

29.01. 18:00. Катар – Палестина

30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд

Ирак – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

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